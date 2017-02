Microsoft France a nommé Christophe Shaw, 46 ans, au poste de directeur de la division Developer eXperience. Il entre à ce titre au comité de direction. Il a pour mission « de libérer le potentiel des développeurs en leur donnant les moyens technologiques de leurs ambitions « et de « contribuer activement à l’éclosion en France des acteurs du numérique de demain ». Il s’attachera par ailleurs à porter les technologies innovantes comme la réalité mixte ou l’intelligence artificielle auprès des entreprises.

La division Developer eXperience joue un rôle clé dans l’évangélisation et la démocratisation des solutions Microsoft auprès de l’écosystème des développeurs et, plus largement, auprès des créateurs du numérique. Christophe Shaw aura pour mission d’entretenir cette dynamique tout en accélérant l’accompagnement proposé par Microsoft aux start-ups afin qu’elles deviennent des futures championnes du digital en France et à l’étranger.

Christophe Shaw succède à Nicolas Gaume, qui rejoint le groupe Windows & Devices dirigé par Terry Myerson au siège de Microsoft à Redmond, pour prendre en charge les relations avec les éditeurs d’applications et de services stratégiques

De formation Ingénieur, Christophe Shaw est diplômé de l’ENST de Bretagne et de l’Ecole d’Ingénieur Franco Polonaise de Pöznan. Il débute sa carrière en 1995 comme développeur chez Accenture. En 1998, il décide de fonder Enora Technologies – un éditeur de logiciel à destination des fédérations sportives – puis, en 2001, Altamedia un éditeur de solutions innovantes d’animation de point de vente. Il rejoint Microsoft France en 2004 au sein de la Division Services, où il exerce successivement les rôles de responsable Business Développement, d’ingénieur d’affaires et de directeur Marketing et Opérations. Fort de cette expérience, il intègre en 2010 la division Developer eXperience où il a notamment accompagné le développement commercial de Visual Studio.

Christophe Shaw était en charge depuis 2012 du développement de l’engagement technologique et commercial de Microsoft France auprès des éditeurs de logiciels français sur l’ensemble des solutions et services de l’éditeur.