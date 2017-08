Ancien Country Manager de Magirus France (2009-2011), puis successivement directeur des ventes channel et directeur des ventes aux entreprises chez Symantec (2011-2014), Christophe Négrier avait ensuite rallié EMC en tant que Corporate District Manager (2014-2016), puis il y a tout juste un an VMware comme General Business Sales Director. Son profil LinkedIn indique à présent qu’il a rejoint au début de ce mois Oracle afin d’y exercer les fonctions de directeur des ventes de la plateforme cloud. Il s’y occupera tout particulièrement de la transformation digitale des entreprises de l’énergie, des télécommunications et du service public.

Sorti de l’EPITA en 2000 avec en poche un master en télécommunications, Christophe Négrier avait fait ses premières armes chez Allasso, un grossiste IT repris en 2006 par Magirus, ce qui a provoqué son transfert chez le grossiste allemand où, ainsi qu’on l’a vu, il a gravi les échelons jusqu’à prendre en main la filiale française.