Colt a nommé Christophe Cavazza au poste de directeur général de Colt en France. A ce poste depuis le 1er janvier, il succède à Marie-Claude Chazot (en fonction depuis un peu plus d’un an) « avec des ambitions fortes et souhaite imprimer une dynamique nouvelle à l’entreprise dans l’Hexagone », précise un communiqué. Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Cavazza aura notamment pour mission d’orienter la stratégie de l’opérateur BtoB haut débit en France en s’appuyant sur le réseau Colt IQ Network.

Il compte par ailleurs privilégier une approche de travail collaboratif.

« Je souhaite mettre le travail collaboratif au service de la nouvelle dynamique que je vais insuffler en permettant à l’ensemble des collaborateurs de Colt en France d’échanger et de partager des compétences pour accompagner au mieux les entreprises et de répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain. »

Christophe Cavazza cumule son poste de directeur général de Colt France à celui de directeur des ventes régional France, Benelux et Pays nordiques de l’opérateur qu’il occupe depuis janvier 2016.

Diplômé du MBA Institute, Christophe a débuté sa carrière dans le secteur de la finance (Fininfo, Thomson Financial, InvestNet) avant de rejoindre le secteur télécom en janvier chez BT Global Banking & Financial Market. Il a rejoint Colt en janvier 2011 en tant que directeur des ventes pour le secteur financier.