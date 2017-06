Christophe Carron, le franchisé qui vient d’ouvrir la 25e boutique LDLC à Vienne est le même qui a ouvert en 2014 la première franchise de l’enseigne à Bourgoin-Jallieu. Qu’est-ce qui a convaincu cet entrepreneur de 38 ans d’ouvrir à trois ans d’intervalle deux magasins LDLC à quarante kilomètres l’un de l’autre ? Nous lui avons posé directement la question.

« Je crois vraiment au concept », justifie-t-il d’entrée. De fait, le concept LDLC, Christophe Carron a eu le temps de l’éprouver en trois ans. D’abord, il a pu constater qu’il était rentable. Avec 3,5 équivalents temps plein et une surface de 350 m2, le site de Bourgoin-Jallieu a atteint son point mort dès la deuxième année. Ensuite, il a pu vérifier qu’il correspondait à une attente des clients. Des clients qui veulent acheter aux prix du Web mais qui sont à la recherche de contacts et des conseils d’un spécialiste. « Les gamers adorent tout autant que les non spécialistes apprécient d’avoir pour interlocuteur non pas seulement un vendeur mais un technicien qui parle leur langage ».

Christophe Carron croit au concept mais peut-être encore plus en Laurent de la Clergerie, le président-fondateur de LDLC, qui a été l’instigateur et le principal architecte de la franchise et de son concept. « J’aime l’homme. C’est quelqu’un de très humain, à l’écoute, de passionné, d’intelligent, de visionnaire… Je me sens proche de ses valeurs. Lui et moi, on a tout de suite accroché. »

Mais s’il est admiratif de l’homme et de sa réussite, Christophe Carron n’a pas non plus les deux pieds dans le même sabot. Pour ce fils d’ouvriers originaire de Bourgoin-Jallieu, LDLC n’est que l’accélérateur d’une trajectoire d’entrepreneur déjà bien amorcée. « Les doigts dans l’informatique depuis [ses] 12-13 ans », il plaque son job d’auditeur chez Ersnt & Young dès 2005 pour créer Numerik’s, sa première boutique informatique. La première d’une longue série, puisque si Vienne est son second magasin siglé LDLC, il s’agit pour ce multi-entrepreneur de son septième point de vente.