Son année fiscale 2016-2017 s’achevant le 31 mars, Quadria a désormais une idée précise de sa performance sur l’année écoulée. Ses ventes ont progressé de 8% à environ 86 M€ et son résultat d’exploitation devrait être compris entre 2,5 à 3 M€. Sa filiale Capéa, dédiée aux solutions d’impression, devrait terminer son exercice sur un chiffre d’affaires de 14 M€ (+4.5%) et Acecom, qui porte ses solutions financières, sur une production de 13 M€ (contre 16.7 M€ sur l’exercice précédent). L’effectif est passé de 201 à 215 personnes sur Quadria, qui a notamment renforcé ses équipes techniques (ingénieurs, techniciens support).

Les services ont progessé de 10% sur l’année à 23,5 M€. Les ventes d’infrastructures et de solutions ont progressé à un rythme de l’ordre de 7,5%. Ces dernières ont notamment été tirées par la forte croissance enregistrée avec l’UGAP (+3 M€) et par la signature de quelques nouveaux clients importants comme Nexity. Selon son patron Gilles Perrot, Quadria a également profité d’une présence moins forte des grands acteurs IT en régions.

Les services Cloud, qui pèsent environ un tiers des revenus services, n’ont progressé que de 10% cette année alors qu’il avaient progressé de 74% en 2015-2016.

Comme prévu, Quadria a mis en service en novembre dernier sa nouvelle infrastructure Cloud. Celle-ci est doit succéder à la v1 mise en service en 2012, arrivée à saturation et obsolète. Quadria a commencé à migrer ses clients sur la nouvelle plateforme et à décommissionner la v1 qui devrait être totalement arrêtée dans les prochaines semaines.

Cette plateforme v2 est en réalité double puisque deux environnements ont été mis en œuvre, l’un à base de technologies d’origine HPE et l’autre à base de Dell. Assez voisines, ces plateformes ont pour caractéristique commune d’être entièrement définies par logiciel, ce qui permet d’en abaisser les coûts d’exploitation et de les ouvrir aux environnements hybrides. Quadria est ainsi en mesure de proposer des services IaaS 20% à 30% moins cher qu’auparavant et de connecter les ressources de ses clients hébergées sur ses infrastructures avec les grands clouds publics via des VTEP (VxLAN Tunnel End Point).

La plateforme HPE est architecturée autour d’un système convergé BladeSystem c4000, d’une baie 3Par et d’un switch 5930. La plateforme Dell embarque pour sa part une infrastructure hyperconvergée VxRail. Dans les deux cas, la virtualisation de réseaux est assurée par VMware NSX. Ces deux plateformes, qui offrent des capacités 50% supérieures à la v1 et sont upgradables à volonté, sont désormais réparties sur quatre datacentersn et ont nécessité environ 2,6 M€ d’investissement initial (à comparer au 1 M€ d’investissement initial pour la plateforme v1).