Le rachat d’Avnet Technology Solutions à la fin du mois de février a permis d’ajouter 24% de croissance aux résultats trimestriels (clos le 30 avril) de Tech Data. Le chiffre d’affaires grimpe en effet de 29% à 7,66 milliards de dollars. Sans cet apport la croissance aurait donc été de 5%. « Technology Solutions est la plus grande acquisition et la plus transformatrice de l’histoire de notre entreprise », a expliqué au cours de la présentation des résultats aux analystes le CEO du grossiste, Bob Dutkowsky, félicitant au passage ses équipes pour « avoir travaillé avec diligence au rapprochement des deux entreprises ».

Sur les 4 milliards de dollars engrangés en Europe (52% du chiffre d’affaires total), l’apport de TS a été d’environ 500 millions de dollars. En excluant cet apport, la croissance se serait ici aussi limitée à environ 5%. Il en va de même pour les Amériques (45%) du chiffre d’affaires total. TS apporte enfin 0,2 milliards de dollars provenant de l’Asie/Pacifique, région où Tech Data n’était pas présente jusqu’ici.

Le revenu opérationnel GAAP grimpe de 43% à 75,1 millions de dollars, soit une marge de 0,98%. En termes non-GAAP, il bondit de 114% à 123,2 millions de dollars, ce qui représente une marge de 1,61%.

Cette acquisition pèse en revanche sur les coûts opérationnels qui grimpent de 43% à 382,0 millions de dollars. Le bénéfice net s’en ressent et baisse de 8% à 30,65 millions de dollars.

Interrogé par les analystes sur sa stratégie, Bob Dutkowsky a expliqué que le datacenter devait être considéré comme une transition dans le paysage ITC et que son entreprise s’alignait sur cette transition, et même d’une certaine manière la pilotait, mais qu’il fallait proposer des solutions de bout en bout. « Tech Data ne doit pas se préoccuper de l’endroit où sont les charges de travail, qu’il s’agisse de charges de travail sur le cloud, sur site, dans des équipements mobiles ; qu’il s’agisse de cloud hybride cloud ou de solutions pour datacenters hybrides. » Il a toutefois ajouté que sa société allait recruter de nouveaux fournisseurs afin de mieux se positionner sur les technologies émergentes. « Nous pensons que nous sommes les leaders parce que nous sommes capables de sélectionner les architectures et les technologies qui donnent un avantage sur le marché et d’abandonner celles en perte de vitesse ».