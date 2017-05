Bouygues Telecom et Free font tous deux état d’excellents résultats au premier trimestre. Ils affichent par ailleurs une égalité parfaite en termes de chiffres d’affaires et de croissance de celui-ci.

Le premier, dont on jaugeait avec circonspection les probabilités de survie il y a un an, renoue avec la rentabilité. L’EBITDA passe sur un an de 146 à 243 millions d’euros. Le revenu opérationnel grimpe d’une perte de 55 millions d’euros à un bénéfice de 34 millions d’euros. Enfin, la filiale télécom de Bouygues contribue aux résultats du groupe à hauteur de 18 millions d’euros, loin de la perte de 40 millions d’euros annoncée il y a un an. Le chiffre d’affaires grimpe de 8% à 1,22 milliard d’euros.

Sur le trimestre, l’opérateur a engrangé 88.000 nouveaux contrats dans le fixe atteignant ainsi le chiffre de 3,2 millions de clients, dont 144.000 FTTH. Il atteint ainsi ses objectifs d’un million de clients supplémentaires engrangés entre 2014 et 2017. Dans le mobile, il augmente sa base de 363.000 clients atteignant le chiffre de 13,36 millions. On arrive ainsi à un total de 451.000 nouveaux clients fixes et mobiles.

Les investissements bruts s’élèvent à 309 millions d’euros sur le trimestre, en ligne avec le montant d’investissements bruts prévu pour 2017 de 1,2 milliard d’euros. « Ils sont destinés à maintenir durablement le leadership de Bouygues Telecom en 4G et préparer l’arrivée de la 5G ainsi qu’à accélérer le déploiement de son réseau FTTH », précise le groupe Bouygues dans un communiqué.

Free de son côté ne communique ni ETBITDA, ni revenu opérationnel, ni résultat net. L’opérateur se contente d’annoncer un chiffre d’affaires identique à celui de son concurrent, soit 1,22 milliard d’euros, ce qui représente ici aussi une progression de 8% sur un an.

La filiale d’Iliad annonce 300.000 nouveaux abonnés recrutés au cours du trimestre sur les offres fixes et mobiles, dont 60.000 en FTTH. Elle revendique 6,3 millions d’abonnés 4G avec une consommation moyenne de 6 Go et un réseau couvrant 80% de la population.