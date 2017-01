Avec quelques mois de retard par rapport à son calendrier initial, Cheops annonce l’extension de son catalogue de solutions cloud avec une offre d’infrastructure sous forme de service et une offre SAP S/4 Hanna managée. Deux offres, qui ont nécessité près de 5 M€ d’investissement, selon l’hébergeur-infogéreur cloud bordelais. Baptisée Hyper IaaS, la première est basée sur une déclinaison de la plateforme hyperconvergée HPE HC 380 et la seconde, iCod in Memory, s’appuie sur des appliances ConvergedSystem toujours d’origine HPE.

L’offre Hyper IaaS est une solution d’infrastructure sous forme de service classique, sans services managés, souscriptible par RIB ou carte bleue, à la manière d’EC2 d’Amazon Web Services, sa cible déclarée. Cheops annonce des tarifs à la machine virtuelle et au teraoctet compétitifs avec ceux d’Amazon ou d’Azure. Comment Cheops parvient-il à lutter à armes égales avec les géants du Cloud ? « En achetant au mieux les infrastructures sous-jacentes », répond Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology.

Cheops a ainsi fait le choix d’appuyer son offre sur des plateformes Proliant DL 380, socle de la solution hyperconvergée HC 380 de HPE, mais en substituant la pile logicielle VMware à celle de HPE pour la virtualisation du stockage (VSAN), la virtualisation du réseau (NSX) ainsi que le portail de provisionnement et de pilotage des services (vCloud Director et OnApp). « La pile VMware présente l’avantage d’être très bien intégrée à la plateforme HPE et d’offrir une migration naturelle vers le Cloud pour les clients opérant encore leur SI sur site et dont la grande majorité sont utilisateurs de son hyperviseur », justifie Nicolas Leroy-Fleuriot.

Cette offre s’adresse à une clientèle qui lui échappait jusque-là, « car réticente à l’idée de confier le pilotage de son système d’information à un tiers, poursuit ce dernier. Avec Hyper IaaS, on fournit les ressources et les outils pour les piloter mais ce sont les clients qui gardent la main ». Néanmoins, pour se différencier de ses concurrents, Cheops a prévu de proposer quelques « options de personnalisation », comme la possibilité de recevoir ses données sauvegardées sur bande à intervalles réguliers. Cheops mise également sur ses contrats rédigés en droit français et le caractère négociable de certaines clauses, pour emporter l’adhésion des clients.

Avec son offre iCod in Memory, Cheops anticipe la migration massive à terme des clients actuellement sous SAP R/3 et ECC 6 vers S/4 HANA. Ce sera l’occasion rêvée pour eux d’externaliser leur infrastructure, parie Nicolas Leroy-Fleuriot, qui entend bien en profiter pour faire de Cheops le numéro un français du Cloud sur SAP S/4 Hana. Il s’emploie pour cela à former sa vingtaine d’administrateurs SAP au nouvel ERP de sorte qu’ils soient rapidement en mesure de fournir les mêmes services d’infogérance que ceux qu’ils assurent déjà aux clients des versions R/3 4.7 et ECC 6 que la société héberge. Des recrutement sont également à l’ordre du jour, voire une opération de croissance externe pour compléter son effectif.

Point notable, HPE a décidé de s’associer directement à la promotion de ces solutions en concoctant un plan de rémunération particulièrement incitatif à l’intention de ses commerciaux. Ces derniers toucheront en effet 120% des revenus qu’ils contribueront à générer pour HPE (en hardware, software et maintenance) via ces offres. De quoi leur assurer un décollage rapide.