Conformément à ce qui avait prévu lors de son rachat par le fonds Industries & Finances en mars 2016, CetSI est en passe de changer d’échelle. Société de distribution et de services indépendante de 160 personnes basée à Nanterre et réalisant un peu plus de 26 M€ de chiffre d’affaires annuel, CetSI est en effet sur le point de se rapprocher de l’une de ses consœurs franciliennes pour former un groupe qui dépassera les 42 M€ de revenus annuels pour un effectif de 300 personnes. L’opération devrait être officialisée dans les prochaines semaines. Industries & Finances ne devrait pas en rester là. Son ambition est de construire rapidement par acquisitions successives un groupe d’une centaine de millions de chiffre d’affaires « leader sur le marché français de l’infogérance Cloud et des infrastructures IT externalisées ».

Opposé au départ à l’idée de vendre à un fonds d’investissement l’entreprise qu’il a co-créée avec sa femme en 1986, Olivier Poelaert, président de CetSI, s’est laissé convaincre par l’approche d’Industries & Finances. Le fonds procède selon la technique du build-up qui consiste à mener une série d’acquisitions complémentaires les unes des autres à partir d’une entreprise reprise en LBO visant à constituer un groupe mieux valorisé grâce aux synergies mises en œuvre. Les actionnaires et managers des sociétés rachetées sont invités à réinvestir dans le véhicule ainsi constitué et à participer au développement du groupe tout en gardant la gestion opérationnelle de leur société d’origine.

Avec un an de recul, Olivier poelaert se dit conquis par le fonctionnement d’Industries & Finances. « On travaille dans une grande proximité. Ils apportent leur savoir-faire en matière d’acquisition d’entreprises, de finances, et d’organisation, mais ils ne sont pas intrusifs dans le management de l’entreprise. Leur démarche est plutôt associative. C’est plaisant de travailler avec eux ». Pour l’instant le travail commun consiste surtout à identifier des cibles potentielles et à les étudier. Olivier Poelaert et ses partenaires ont ainsi analysé une quinzaine de dossiers depuis un an. Mais demain, il faudra développer les synergies entre les différentes sociétés du groupe, développer des offres communes… « C’est extrèmement intéressant », assure Olivier Poelaert.

Revendeur historique d’IBM, CetSI s’est diversifié de longue date dans l’infogérance, l’externalisation de systèmes sensibles et, plus récemment, dans le Cloud. Des activités qui pèsent aujourd’hui 60% de ses revenus annuels. Ses infrastructures, surveillées en 24/7, sont réparties sur quatre sites physiques détenus en propre. La société exerce également une activité d’opérateur télécoms. Elle opère notamment ses propres liens fibre optique entre ses quatre agences (Montbéliard, Lyon et Saint-Brieuc) et ses sites techniques. Elle fournit également des services de conduite de projet, de délégation, de maintenance hardware… et réalise toujours 15% de ses revenus dans le négoce informatique.