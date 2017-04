Sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites depuis le mois de décembre, le pionnier des mémoires flash Violin Memory vient d’être racheté par Quantum Partners, une filiale de Soros Fund Management, le fonds d’investissement créé par le milliardaire américain d’origine hongroise Georges Soros. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. « L’acquisition de Violin par Soros reconnaît la valeur de nos clients de classe mondiale qui incluent des entreprises du Fortune 500 ainsi que la tradition d’innovation et de dévouement démontrée par son équipe. En tant que pionnier du marché des baies 100% flash, Violin est le leader sur le marché de la haute performance et sur celui des services de données à faible latence pour les environnements de cloud privé, public et hybride. Je suis honoré de diriger désormais la nouvelle société et de me focaliser sur les produits innovants et sur la satisfaction des clients », indique dans un communiqué le nouveau président et CEO de la firme de Santa Clara, Ebrahim Abbasi. « Nous sommes heureux d’accueillir Violin dans notre portefeuille d’activités et de poursuivre une longue relation avec la société. Nous nous engageons à supporter Violin et sa tradition de satisfaction des clients et d’innovation en matière de produits », indique de son côté Nicholas Esayan, gestionnaire principal chez Soros Fund Management.

Le document ajoute que Violin continuera à proposer des services professionnels et de support afin d’aider les clients à migrer vers le 100% flash, ainsi que des baies flash haute performance et à faible latence. La société semble axer davantage son offre sur les services, précisant que les clients peuvent faire appel à ses experts 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Selon nos confrères de The Register l’entreprise pourrait par ailleurs prendre un virage vers le SDN. Le management de Violin a en effet été complètement modifié, le poste de Chief Architect étant désormais confié à Tim Stoakes, un spécialiste du logiciel ayant à son actif plusieurs brevets.

Fondée en 2005, la société de Santa Clara, s’est fait connaître en développant ses propres unités de stockage flash à base de SSD. En 2011 elle fut la première à commercialiser une baie flash Tier-1 haute performance (1 million d’IOPS, latence de 200 microsondes, transfert jusqu’à 4 GB/s) destinée au stockage de données critiques.

Au fil des années, Violin a été confrontée à l’arrivée sur le marché d’autres start-ups proposant des solutions similaires à moindre coût, ainsi qu’à l’intégration dans les catalogues des grands spécialistes du stockage d’offres tout flash. Cela a définitivement porté un coup fatal à l’entreprise qui n’a pas su se réinventer.

En 2013, elle a réalisé une IPO qui s’est révélée catastrophique. Entrée sur le New York Stock Exchange au prix de 9 dollars, sur une valorisation de 740 millions de dollars, l’action est tombée à la première cotation à 7,02 dollars, soit une décote de 22%. Les 162 millions de dollars levés à cette occasion ont été en bonne partie consommés, l’entreprise n’ayant jamais généré de bénéfices depuis sa création.

Quelques mois après cette opération malheureuse, le CEO, Don Basile, a été remercié et remplacé par Kevin DeNuccio dont une des premières actions fut de se débarrasser des cartes flash PCIe, cédées au sud-coréen SK Hynix. Comme on l’a vu ce dernier a finalement dû laisser sa place à Ebrahim Abbasi, qui occupait jusqu’à présent les fonctions de senior vice-président des opérations.