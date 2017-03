L’éditeur de plateformes de communications unifiées pour opérateurs et intégrateurs Centile Telecom et Oracle Communications annoncent le renforcement de leur partenariat déjà actif depuis plusieurs années, avec la signature d’un accord de distribution. Celui-ci permet à Centile de commercialiser les produits Oracle Communications au sein de sa plateforme Istra via les offres virtualisées ou matérielles comme « myIstraSBC Compact » et « myIstraSBC Distribué. L’offre intègre également la brique « myIstraMonitoring » basée sur le produit Oracle Communications Operations Monitor (OCOM). Ce partenariat donne, non seulement, plus de flexibilité à Centile dans le packaging et le modèle de commercialisation de ses offres, mais lui permet également de se consacrer davantage à l’intégration de ses solutions et au développement avancé des compétences de ses équipes sur les produits Oracle embarqués dans les solutions Centile.

« La signature de cet accord est une évolution naturelle après plusieurs années de revente des solutions Oracle SBC et OCOM. Ce partenariat renforcé répond aux besoins croissants des fournisseurs de services de disposer de solutions pré-intégrées clé en main avec un point de contact unique pour le support et un délai de commercialisation raccourci », explique dans un communiqué Bertrand Pourcelot, directeur général de Centile Telecom Applications.