Centile Telecom Applications part à la conquête du marché britannique. L’éditeur de plateformes de communications unifiées a recruté à cet effet Justin Hamilton-Martin, un vétéran de l’industrie des télécoms au Royaume-Uni. Le fraîchement nommé directeur du développement commercial au Royaume-Uni a pour mission de travailler avec les fournisseurs de services et les revendeurs et de gérer les services aux clients d’outre-Manche. « Le Royaume-Uni représente déjà environ 10% de nos revenus globaux et nous voyons un gros potentiel de croissance. Nous voulons aider nos clients à grossir, ne pas devenir nous-même fournisseur de services, ni entrer en concurrence avec eux. Nous nous concentrons sur notre écosystème, afin de travailler avec les meilleurs partenaires technologiques et de rendre disponibles nos APIs ouvertes », explique dans un communiqué le directeur général de l’entreprise, Bertrand Pourcelot.

« Le moment est venu pour une marque « challenger » comme Centile de se développer au Royaume-Uni », commente de son côté Justin Hamilton-Martin. « Outre les services de télécommunications de classe opérateur, nous proposons également une offre PaaS (plateforme de services) au Royaume-Uni, basée sur notre succès en France. Cela créera une solution d’entrée de gamme pour les acteurs non familiarisés avec le Centrex IP ou qui ne veulent pas gérer leur datacenter ni leurs ressources techniques en propre. Nous anticipons également un très fort intérêt pour notre solution de Convergence Fixe-Mobile ».

Justin Hamilton-Martin apporte à la firme de Sophia-Antipolis une grande expérience du marché des télécommunications britannique. Il a été CEO de plusieurs fournisseurs de services comme 8el et Ultracomms, et a réalisé de nombreuses missions de consulting et de commercialisation de services « wholesales ».