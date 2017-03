Celeste annonce l’ouverture de son réseau de fibre optique aux opérateurs alternatifs. L’opérateur dédié au marché de l’entreprise explique qu’il est animé par une triple volonté : permettre à ces opérateurs de lutter contre l’emprise d’Orange et de SFR, répondre aux besoins des entreprises « qui souhaitent toutes passer à la fibre optique » et prouver la pertinence de la fibre dédiée. « Notre réseau est suffisamment dense et puissant pour l’ouvrir aux autres opérateurs télécoms. Nous avons déployé en 2016 une capacité de 3.000 fibres dédiées en zone très dense. Notre réseau de raccordement est au plus près des entreprises sur 25 grandes agglomérations. Il représente 1.500 km de câbles », explique Céleste dans un communiqué. A cette fin, l’opérateur de Marne-la-Vallée a créé la Divop (division opérateurs).

« Le succès de Céleste repose sur la qualité technique de ses offres et son organisation tournée vers les clients. Pour la Divop, ce professionnalisme passe en plus par un engagement de neutralité », ajoute l’opérateur qui promet à ses concurrents une autonomie complète concernant l’éligibilité et les cotations de leurs clients ainsi que l’absence de relations avec ses équipes commerciales. « Les dossiers de raccordement sont traités par nos équipes dans les zones de déploiement, sans distinction avec les clients directs de Céleste ». Les opérateurs ont par ailleurs le choix de leurs équipements d’extrémité et gardent la maîtrise de la relation clients. Céleste leur promet des offres financièrement attractives. « Les tarifs ont pour objectif de laisser un espace économique conséquent aux opérateurs tout leur permettant de se libérer de la domination de leurs fournisseurs qui sont parfois leurs premiers concurrents ».

Autre argument invoqué : la souplesse. « Comme Céleste, les opérateurs alternatifs sont pour la plupart des PME, leurs organisations sont donc en phase, bien loin de la lourdeur des opérateurs historiques. La Division Opérateurs propose un modèle de commercialisation simplifiée avec une interface d’éligibilité et un outil de commande en ligne. Les opérateurs sont donc autonomes dans leur démarche commerciale. Ils peuvent commander des fibres chez leurs clients partout en France, dans les communes couvertes par Céleste. La livraison du trafic est effectuée dans des datacenters neutres partout en France ».

Créé en 2001, Céleste a commencé son réseau fibre en 2011. Le groupe emploie une centaine de salariés pour un chiffre d’affaires (2016) de 16 millions d’euros.