A l’occasion du NRF Retail’s BIG Show qui a ouvert ses portes dimanche à New York, Cegid annonce le lancement de son cloud mondial destiné aux métiers du retail. Disponible sur la plateforme Azure de Microsoft à partir du deuxième trimestre 2017 en Europe et courant 2ème semestre en Amérique du Nord, il est basé sur l’offre Yourcegid Retail Y2. Solution modulaire et orientée client, il doit permettre aux enseignes de déployer une stratégie retail omnicanale, piloter leurs réseaux de distribution partout dans le monde, gérer les stocks et la chaîne d’approvisionnement, digitaliser et connecter les points de vente et améliorer l’expérience et la fidélisation de leurs clients.

L’accord prévoit entre autres la mise à disposition de POD (Point of Delivery) dans plusieurs zones géographiques stratégiques du globe afin de permettre une utilisation mondiale de l’offre, quelle que soit l’implantation des sièges et des magasins des enseignes.

« L’ouverture du cloud mondial retail Cegid sur Azure de Microsoft permettra aux professionnels de la distribution spécialisée de maitriser l’accélération et les mutations en cours en bénéficiant pour leur développement international d’un cloud mondial adapté à leur métier et leur permettant de se concentrer sur des enjeux à plus forte valeur ajoutée tels que l’exploitation commerciale et la relation client », affirme dans un communiqué Nathalie Echinard, directrice de l’activité Retail pour Cegid.

Cette annonce intervient dans le prolongement du partenariat stratégique noué il y a un peu plus d’un an entre Microsoft et l’éditeur en vue d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, matérialisé par la distribution d’Office 365. « Cette nouvelle étape fondée sur l’accompagnement des clients retail dans leur développement international répond à notre objectif d’aider Cegid à devenir l’un des leaders mondiaux du retail. La couverture géographique, la capacité à absorber les pics de charge et la sécurité, mais aussi l’innovation technologique sont autant d’atouts essentiels de l’offre Microsoft Azure contribuant à concrétiser cette ambition », commente de son côté Alain Bernard, directeur de la division Partenaires de Microsoft France.

Cegid revendique une présence dans 75 pays à travers 25 langues. Racheté l’été dernier pour un peu moins de 212 millions d’euros par un consortium composé du fonds d’investissement américain Silver Lake et de la société d’investissement britannique AltaOne Capital, l’éditeur poursuit son internationalisation à marche forcée. Il a réalisé ces dernières années plusieurs acquisitions d’éditeurs en France (Altaven) et à l’étranger, dont celles de l’Américain JDS Solution dédié au commerce spécialisé en mai 2015 et du Canadien Technomedia, spécialisé dans les solutions RH. Il y a quelques mois il a ouvert une filiale au Maroc.