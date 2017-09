Le spécialiste du cloud RH et des services RH externalisés Cegedim SRH annonce l’ouverture d’une nouvelle agence régionale, à Lille. La société a connu un développement significatif de sa clientèle dans la métropole lilloise ces dernières années. En plus de ses clients historiques tels que Damart et la Voix du Nord, des contrats ont été signés avec la Cristallerie d’Arc, l’EDHEC Business School, RougeGorge et plus récemment avec le Groupe ADEO. Cette dynamique commerciale soutenue, qui s’appuie sur la plateforme TeamSRH et les services associés, permet aujourd’hui à Cegedim SRH de gérer environ 45.000 bulletins de paie mensuels dans la région. « L’agglomération lilloise est l’une des plus importantes de France avec 1,1 million d’habitants et 60.000 entreprises. C’est aussi un bassin de recrutement très favorable pour nous, avec des formations de qualité. Nous croyons fortement au potentiel de cette région pour y pérenniser notre activité », indique dans un communiqué Anne-Louise Senne, secrétaire générale de Cegedim SRH.

Le directeur de la nouvelle agence lilloise, Aurélien Scappe, a exercé plus de dix ans dans le domaine des solutions logicielles pour les ressources humaines, à des postes allant de la gestion de projet à la direction marketing et commerciale. Il était précédemment directeur Solutions Architect chez CareerBuilder, en charge d’une équipe de commerciaux basés dans six pays européens. Il a également contribué au paramétrage et au déploiement commercial du logiciel Profilsoft de l’éditeur, notamment auprès de grands comptes implantés dans la région Hauts de France.

Pour cette nouvelle agence, Cegedim SRH prévoit une dizaine de recrutements en 2017 (consultants, chefs de projets, responsables de comptes), dont cinq ont déjà été effectués.

Selon la société, ces implantations contribuent également largement au développement commercial de Cegedim SRH, comme à Lyon (100 collaborateurs) ou à Nantes, où l’agence créée en 2014 emploie déjà une quarantaine de collaborateurs.