L’objectif d’Ebitda ne sera pas atteint avait averti Cegedim en livrant ses résultats 2016 provisoires. En effet, le compte n’y est pas. Bien que le chiffre d’affaires ait progressé de 3,4% à 440,8 millions d’euros, l’Ebitda recule de 21,8% à, 61,4 millions d’euros, une baisse due notamment au basculement en mode SaaS de certaines offres, à des coûts de démarrage de certains clients et à des investissements réalisés en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Pour ne rien arranger, les éléments exceptionnels sont légion dans le bilan et représentent une charge de 24,1 millions d’euros contre 6,7 millions d’euros un an plus tôt. A l’origine de cette progression : une hausse des coûts de restructuration de 5,4 millions d’euros liée à la mise en place d’une nouvelle organisation, une provision de 7,5 millions d’euros pour dépréciation des immobilisations incorporelles liée à du « legacy software », une amende de 4,6 millions d’euros infligée à l’éditeur à propos d’un litige résultant de la cession en 2007 de certaines activités à Tessi (amende qui fait l’objet d’un appel), sans oublier les coûts de déménagement du siège social. Si l’on ajoute à cela une augmentation de la dotation aux amortissements de 3,9 millions d’euros et une perte de 1,1 million d’euros enregistrée par les activités cédées (Kadrige) on aboutit à une perte groupe de 26,7 millions d’euros (-0,9 euro par action), contre un bénéfice de 67,0 millions d’euros (+1,6 euro par action) en 2015.

Les acquisitions du spécialiste de l’affichage en pharmacie Futuramedia Group (consolidé au 1er janvier) et de BMS au Royaume-Uni (consolidé au 1er mars) ainsi que le lancement de nouveaux produits devraient avoir un effet positif sur l’exercice en cours. L’éditeur table ainsi ur une croissance de 4,0% à 6,0% de son chiffre d’affaires, à taux de change et périmètre constants, et sur un Ebitda compris entre 66,0 et 72,0 millions d’euros. Il précise qu’il ne communique pas de prévisions concernant le bénéfice et qu’il n’anticipe pas d’acquisitions significatives.

Cegedim estime pouvoir bénéficier pleinement en 2018 des effets positifs de ses investissements, notamment des acquisitions du spécialiste de l’affichage en pharmacie Futuramedia Group (consolidé au 1er janvier) et de BMS au Royaume-Uni (consolidé au 1er mars), de ses réorganisations et de ses transformations.