Au premier trimestre, Cegedim a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 113,7 millions d’euros, en progression de 7,1% en données publiées. Hors effet défavorable de conversion de devises (impact de la livre sterling) de 1,3% et effet favorable de périmètre de 1,5% (acquisition de Futuramedia en France en novembre 2016), le chiffre d’affaires a progressé de 6,9%. En organique, la division Assurance santé, RH et e-services progresse de 12,5% à 68,6 millions d’euros (60,3% du CA). L’ensemble des métiers de cette division contribue à la croissance.

En revanche, la division Professionnels de santé recule de 0,9% pour atteindre 44,0 millions d’euros (38,7% du CA).

Enfin, le chiffre d’affaires de la division Activités non réparties s’établit à 1,1 million d’euros, en progression de 32,8% en données publiées et organiques. Les Activités non réparties représentent 0,9% du chiffre d’affaires Groupe consolidé contre 0,7% à la même période l’an dernier en raison d’un effet de base favorable.

Les effets du plan de transformation du business model (développement des offres à service complet (BPO), basculement vers le mode SaaS, efforts consentis en matière de R&D) ne devraient impacter positivement le chiffre d’affaires qu’à partir du quatrième trimestre 2017 et ne devraient bénéficier pleinement au groupe qu’à partir que de 2018 prévient Cegedim.

Pour l’année en cours, le groupe table sur une croissance comprise entre 4,0% et 6,0%, à taux de change et périmètre constant. Il prévoit un Ebitda compris entre 66,0 millions d’euros et 72,0 millions d’euros.

Dans son communiqué l’éditeur indique qu’il n’anticipe pas d’acquisitions significatives. Il ne communique pas de prévisions ni d’estimations du bénéfice. Il précise toutefois que le développement du BPO va encore impacter négativement la rentabilité du groupe en 2017.