Dans la continuité du plan de transformation de son business model initié à l’automne 2015, Cegedim envisage de céder ses filiales Cegelease et Eurofarmat. Un mandat de vente a été confié à cet effet. « Ces filiales ont un profil principalement financier, une forte valeur, et nécessitent des moyens supplémentaires pour poursuivre et accélérer leur développement dans l’intérêt des clients et des collaborateurs », indique l’éditeur dans un communiqué.

Ces activités regroupent 24 collaborateurs basés en France. En 2016, elles ont contribué à l’Ebitda consolidé du groupe (61,4 millions d’euros) à hauteur de 5,4 millions d’euros.

Dans le cas où des offres satisfaisantes seraient obtenues et sous réserve de l’obtention de certaines autorisations, Cegedim envisage un closing au second semestre 2017 « sans qu’il n’y ait aucune garantie que l’opération soit réalisée ».

Cegedim indique qu’il n’envisage pas d’autres cessions.