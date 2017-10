Le groupe Spie annonce officiellement la nomination de Cédric Périer au poste de directeur général de sa filiale dédiée aux services numériques Spie ICS. Cette nomination est en réalité effective depuis le 10 juillet dernier.

Âgé de 43 ans et diplômé de l’École Française d’Electronique et d’Informatique (E.F.R.E.I), Cédric Périer intègre Spie ICS dès 1999. Responsable du département grandes entreprises Méditerranée (2007), puis directeur du département Nord-Est (2012), il occupait dernièrement le poste de directeur des activités Grand-Est (2014). En tant que nouveau directeur général de Spie ICS, il devient membre du comité de direction France du groupe. Il succède à Vincent Magnon. Ce dernier, qui avait pris la tête de la filiale en 2014, a été nommé en début d’année directeur général de Spie Facilities, une nouvelle filiale du groupe opérant sur le territoire national et dédiée aux marchés de la maintenance des bâtiments & du Facility Management. Vincent Magnon assurait jusqu’à cet été la direction des deux entités.

« Dans un secteur d’activité en évolution permanente, nous devons accompagner nos clients dans leur transformation numérique en pensant prioritairement à l’appropriation des nouveaux usages par les utilisateurs », déclare dans un communiqué Vincent Magnon. « Nous croyons que l’esprit entrepreneurial et la force du collectif sont les deux moteurs qui nous permettront de projeter nos clients vers les services de demain. Notre ambition est d’apporter une réelle valeur ajoutée dans les services autour des datacenters, du cloud, des objets connectés, des solutions de collaboration, des solutions applicatives, ou encore de la cybersécurité ».