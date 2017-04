Le spécialiste des technologies audiovisuelles Peerless-AV a recruté Cédric Leoture au poste de Channel Account Manager France.

Celui-ci se verra confier les relations avec le channel existant et le développement d’activités avec de nouveaux partenaire,s avec pour objectif de sensibiliser aux produits Peerless-AV et développer la notoriété de la marque sur le marché français de l’audiovisuel.

« La France est un marché en plein essor pour nous ; c’est pourquoi la consolidation et le renforcement de nos voies de commercialisation sont essentiels », explique dans un communiqué Melinda von Horvath, vice-president of Sales EMEA. « Cédric Leoture sera un atout pour l’équipe Export Sale, compte tenu de sa grande expérience auprès de plusieurs de nos clients français. Plus encore, son expertise dans la distribution de systèmes audiovisuels et informatiques, s’appuie sur une connaissance solide des canaux de vente et des aspects techniques. Ces atouts, nous permettrons de passer à la vitesse supérieure dans cette région. »

Les responsabilités de Cédric Leoture en tant que Channel Account Manager incluent des rencontres régulières avec des interlocuteurs clés ainsi que l’amélioration des processus de vente en proposant des formations et des démonstrations.

Avant de rejoindre Peerless-AV, Cédric Leoture a été entre autres responsable du développement commercial de solutions de conférence vidéo et d’écrans plats interactifs. Il a également travaillé en étroite collaboration avec des revendeurs grand compte pour le distributeur spécialisé Sidev (Groupe Midwich) et occupé différents postes commerciaux dans le domaine de la distribution informatique.