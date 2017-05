Spie annonce la nomination de Cécile Paillard au poste de directrice de la communication pour ses deux filiales dédiées aux services numériques et au Facilities Management. Rattachée à Vincent Magnon, directeur général de Spie ICS et de Spie Facilities, Cécile Paillard est chargée de la définition et du déploiement de la politique de communication interne et externe pour les deux entités.

Cécile Paillard, 48 ans, est diplômée d’un Master de Management de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris (IAE Paris). Elle a débuté sa carrière en Ressources Humaines à l’Afnor, avant de travailler dans le marketing de services. Elle a occupé le poste de directrice de la communication du cabinet d’avocats international Clifford Chance entre 1999 et 2013. Avant de rejoindre Spie ICS, Cécile Paillard était directrice de la communication du Crédit Immobilier de France.