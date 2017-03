Dans le cadre de la commercialisation de son offre LiFi (internet haut débit par la lumière), le spécialiste français des solutions LED Lucibel fait évoluer son modèle de vente en développant la vente indirecte et l’accès aux intégrateurs IT.

Le distributeur de matériel de sécurité et de communication CCF, filiale du groupe Sonepar, a été identifié comme un premier partenaire de choix pour porter l’offre « LiFi by Lucibel » qui fait converger le monde de l’éclairage LED et celui des télécommunications et infrastructures sans fil.

« CCF nous est apparu très vite comme un relais efficace et un partenaire de choix pour couvrir le marché Français des revendeurs IT & communication. La proximité qu’entretient CCF avec ses clients grâce à ses 10 agences sur le territoire français, ainsi que la complémentarité des solutions et produits proposés par CCF est évidente. La collaboration est prometteuse », affirme dans un communiqué Didier Cousin, directeur du channel LIFI de Lucibel.

Lucibel annonce qu’il élargira rapidement son offre en proposant de nouveaux produits et solutions à ses clients revendeurs qui montreront un intérêt pour le LiFi et qui seront prêts à l’adopter en complément ou en alternative des solutions sans fil actuelles.