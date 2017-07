Kaliop a nommé Carole Ramstein à la direction du marketing groupe. Ancienne directrice marketing de l’agence Diadeis, elle aura pour objectif de construire et piloter la stratégie marketing du groupe et de ses entités.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la croissance du spécialiste de la transformation digitale autour de technologies open source. Tout en poursuivant ses projets de développement à l’international avec une présence accrue aux Etats-Unis et une percée commerciale en Asie de Sud-Est, celui-ci a renforcé son offre avec l’intégration de Soon, spécialiste du e-commerce, et l’ouverture de son agence de communication digitale Gradientz. L’année 2017 a également marqué un virage produit pour le groupe avec le lancement de sa solution back-end Kuzzle.

Carole Ramstein est diplômée de Neoma Business School.