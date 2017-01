En décembre 2015, Carbonite rachetait EVault à Seagate. Un peu plus d’un an après, les équipes commerciales des deux sociétés fusionnent nous apprend CRN. Une tâche compliquée dans la mesure où les deux entreprises ont une approche commerciale différente. En effet, Carbonite s’adresse à un marché de petites entreprises, essentiellement à travers un réseau de petits revendeurs, tandis qu’EVault, aux solutions plus élaborées et qui vise une clientèle de PME, possède des équipes commerciales plus conséquentes et s’appuie sur une gamme plus étendue de partenaires a expliqué à nos confrères Norman Guadagno, senior vice-président du marketing et Chief Evangelist de Carbonite.

Jusqu’à présent chaque entité possédait sa direction des ventes. Le couperet est tombé, c’est Paul Mellinger qui prendra la tête des équipes commerciales fusionnées. Entré chez Carbonite lors du rachat d’EVault, il était jusqu’à présent responsable de l’activité commerciale de cette dernière. Le nouveau senior vice-président des ventes apporte à Carbonite une vaste expérience notamment acquise chez IBM a indiqué Norman Guadagno.

Le directeur des ventes de Carbonite, Chris Dogget, vient quant à lui de quitter la société. Il y était entré en même temps que Paul Mellinger. Avant cela il avait notamment travaillé chez Kaspersky en tant que président pour l’Amérique du Nord, et chez Sophos. Au sein des deux entreprises de sécurité, il avait consacré une grande partie de son activité aux canaux de vente indirecte précise CRN. Espérons que les partenaires ne soient pas perdants dans l’opération.