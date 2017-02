Un peu plus d’un an après avoir racheté EVault, Carbonite annonce dans un communiqué qu’il a finalisé l’acquisition de Double-Take Software auprès de Vision Solutions pour 65,25 millions de dollars payables en numéraire et en actions. Un prix d’ami quand on songe que Vision avait déboursé 242 millions de dollars en 2010 pour s’offrir le spécialiste de la continuité des opérations, de la reprise après sinistre et de la migration des données et des applications.

Carbonite indique que cette acquisition renforce sa suite de solutions de protection des données pour les PME avec des technologies à haute disponibilité qui minimise les temps d’immobilisation.

Les suites suivantes vont enrichir son portefeuille : Double-Take High Availability (réplication en temps réel de données et applications depuis des serveurs physiques, virtuels et dans le cloud), Double-Take Disaster Recovery (reprise après sinistre), Double-Take Move (transferts d’un site à un autre), Double-Take Cloud Migration (migration depuis Windows vers les clouds AWS, Azure et Google) et Double-Take SQL Migration (migrations en environnement SQL Server).

Plus de 140 salariés de Double-Take vont par ailleurs rejoindre les effectifs de Carbonite qui frôleront ainsi les 1.000 collaborateurs.

Double-Take compterait selon CRN 6.000 clients servis essentiellement par un channel mondial d’environ 500 partenaires (ce dernier génère 90% du chiffre d’affaires).

Carbonite communique par ailleurs ses résultats provisoires 2016. Le chiffre d’affaires est attendu entre 206,5 et 207 millions dollars. La société de Boston table sur une perte GAAP par action située entre 0,13 et 0,15 dollar et sur un bénéfice par action non-GAAP de 0,57 à 0,60 dollar.

Pour l’exercice 2017, elle prévoit un chiffre d’affaires de 232,5 à 252,5 millions de dollars et un bénéfice non-GAAP de 0,72 à 0,80 dollar.