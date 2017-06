Capgemini, qui emploie aujourd’hui en France plus de 24.000 collaborateurs dans 21 villes, prévoit de recruter 4.000 personnes en CDI d’ici la fin de l’année. Objectif annoncé : pourvoir à la demande des entreprises publiques et privées souhaitant être accompagnées dans leur transformation, que ce soit d’un point de vue stratégique, organisationnel, ou technologique.

Les jeunes diplômés et débutants ayant à leur actif moins de deux ans d’expérience représentent 65% des embauches du groupe. Certains d’entre eux entrent dans l’entreprise par le biais d’un stage ou d’une alternance. Autre tremplin vers l’emploi : la Grande Ecole du Numérique, dont Capgemini est partenaire. L’ESN recherche également des profils plus expérimentés dans le digital, le cloud, la cybersécurité, les infrastructures, le testing et le conseil.

Environ 70% de ces embauches se feront en région, avec des demandes particulièrement fortes sur les sites de Nantes, Rennes et Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon.