Capgemini vient d’annoncer l’acquisition de la société de conseil spécialisée dans l’e-commerce Itelios. Les conditions financières de cette opération ne sont pas précisées. Dans un communiqué, Capgemini explique que « l’expertise d’Itelios en conception et mise en œuvre de solutions omnicanales fluides renforce l’offre du groupe en expérience client digitale ». Cette acquisition permettra par ailleurs aux clients internationaux de Capgemini d’accéder aux solutions de la plateforme Salesforce Commerce Cloud.

Fondée en 2003 et basée à Paris, Ielios possède des bureaux à Lille, Mâcon, São Paulo (Brésil) et New York. Elle compte parmi ses clients de grandes enseignes telles que Kenzo, Lacoste, Jules, Lancôme, Picard, Casino ou Etam. En 2015 (derniers chiffres connus), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 10,45 millions d’euros pour un bénéfice de 441.000 euros.

Capgemini compte finaliser l’opération dans le courant du mois d’avril.