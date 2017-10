C’est le 1er octobre 1967 que Serge Kampf – qui nous a quittés en 2016 – entouré de cinq personnes, a créé Capgemini dans un deux-pièces à Grenoble. Cinquante ans plus tard, la « jeune pousse » est devenue un groupe mondial employant près de 200.000 spécialistes du conseil, des services informatiques et de l’infogérance (dont 24.000 en France), présent dans plus de 40 pays, et totalisant plus de 6.000 clients dans tous les secteurs.

Pour fêter cet anniversaire, Capgemini s’est offert un nouveau slogan « Envie de futur depuis 1967 ». Fondé dans une ville de province par un commercial alors que les sociétés de services concurrentes étaient basées dans la capitale et dirigées par des ingénieurs ou des techniciens, le groupe se revendique différent. « Ce sont les femmes et les hommes qui donnent de la valeur à la technologie : c’est cette vision de Serge Kampf qui préside encore à la culture de Capgemini. Pour écrire la suite de son histoire, le groupe continuera à se transformer, à innover et à prendre des risques, toujours mû par une envie intacte et la même détermination qu’avaient ceux qui ont fait de ce groupe ce qu’il est aujourd’hui », affirme dans un communiqué, l’actuel PDG, Paul Hermelin.

Toujours pour fêter cet anniversaire, Capgemini a lancé l’InnovatorsRace50, un concours mondial qui récompense cinq jeunes start-ups en leur donnant accès à un financement sans prise de participation pour démarrer leur activité, ainsi que la possibilité de devenir l’un des partenaires du groupe. Au total, c’est plus de 1.000 équipes issues de 37 pays qui se sont lancées dans cette compétition. La finale s’est tenue en juin lors de VivaTech à Paris, le salon mondial consacré à l’innovation technologique et aux start-ups. Les lauréats, originaires du Royaume-Uni, de France, du Canada et de Suède, ont été les premiers à recevoir chacun un « Prix Serge Kampf de l’entrepreneuriat et de l’innovation », qui distingue des « entrepreneurs qui façonnent le monde d’aujourd’hui et qui démontrent leur passion, leur dynamisme et leur excellence dans l’innovation ».

Enfin, la société a lancé le programme mondial caritatif MoveFifty. Dans le cadre de cette initiative, tous les employés se mobilisent pour récolter jusqu’à 100.000 euros en parcourant un maximum de kilomètres et en partageant leurs exploits sur les réseaux sociaux accompagné du hashtag : #Capgemini50. D’ici la fin de ce mois, les fonds récoltés seront reversés à trois projets caritatifs dans le domaine de l’éducation : Ciudad Quetzal, Enlight et Cap Sur Le Code.