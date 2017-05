La filiale solutions d’impression de Quadria et CMB annonce l’acquisition de la société bordelaise Espiaut Organisation. Une opération qui porte le nombre de machines sous contrat de services à plus de 8000 et devrait contribuer à faire progresser l’activité de plus de 10%, à 15 M€ de chiffre d’affaires annuel et 2,2 M€ de résultat avant impôts, selon le communiqué diffusé par l’entreprise. Capea emploie 60 personnes réparties sur six implantations (Limoges, Bordeaux, Brive, Cahors, Perpignan et Avignon). L’acquisition d’Espiaut Organisation permet à Capea de renforcer son ancrage dans la région bordelaise – où la société revendique déjà une position de leader – et de resserer ses relations avec Canon, qui est leur principal partenaire à l’un et l’autre. « Nous avons trouvé dans Espiaut les fondamentaux que nous recherchons lorsque nous étudions des opportunités d’acquisition : solidité du fonds de commerce, rentabilité, historique et qualité de l’équipe », confie Gilles Perrot, président de Capea.