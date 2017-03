Canon souhaite perméabiliser les frontières entre ses partenaires purement transactionnels et ses partenaires valeur. En effet, si les premiers n’étaient jusqu’à présent soumis à aucun régime d’accréditation particulier, ils n’avaient accès qu’à une fraction de la gamme. Le reste de l’offre, notamment les multifonctions A3, les solutions d’impression grand format, les solutions d’acquisition, les vidéoprojecteurs et les logiciels, était réservée aux partenaires dûment accrédités. Des partenaires qui étaient abordés en ordre dispersé, ligne de produit par ligne de produit.

Depuis l’automne dernier, Canon promeut donc une nouvelle approche dans le cadre d’un programme baptisé Office Imagine. L’idée : permettre à une sélection de partenaires transactionnels d’accéder à l’ensemble de son portefeuille produits sans passer par les fourches caudines de la certification et leur apporter les ressources nécessaires pour les aider à se développer dans le cadre d’une relation sur le long terme. Canon leur attribue un leader de compte chargé d’assurer l’interface au quotidien avec la marque et les mettre en relation si besoin avec des experts Canon capables de les accompagner dans leurs projets.

Pour être éligible à ce programme, il faut justifier de 100 K€ minimum d’achats annuels en matériels, consommables et logiciels Canon. Hormis ce prérequis, Canon n’impose pas de contrainte supplémentaire, ce qui permet à des entreprises de tailles très variables de rejoindre ce programme et d’en tirer avantage : certaines font moins de 5 M€ de chiffre d’affaires et d’autres plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros, détaille Frédéric Sivard, directeur des opérations indirectes de Canon France. À ce jour, une quarantaine de partenaires se sont déjà engagés, parmi lesquels certains membres du groupement Escrim. Canon a prévu d’en enrôler une centaine. Un nombre que le constructeur pense atteindre dans le courant du deuxième semestre 2017.

La mise en œuvre de ce programme coincide avec la mise à disposition de la version SaaS de deux de ses solutions logicielles les plus plus populaires : sa gestion électronique de documents Therefore et sa solution de gestion des politiques d’impression Uniflow. Ces versions cloud vont rendre ces solutions accessibles à des petites entreprises qui n’y avaient pas accès en raison de la complexité et du coût d’une installation sur site.