Canon annonce l’acquisition du groupe Proseb, spécialiste de la distribution de solutions de gestion documentaire. Basé à Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, et huitième distributeur Canon en France, Proseb couvre une bonne partie Sud-Ouest de la France via ses agences commerciales de Tarbes, Biarritz, Auch Mont-de-Marsan et Pau. Le groupe, issu du rachat de Bureau Moderne par Seb Bureautique en 2010, emploie soixante-dix collaborateurs et a réalisé environ 8 M€ de chiffre d’affaires en 2015.

Cette opération vise pour Canon à renforcer dans le Sud-Ouest son réseau d’agences de proximité détenues en propre. Constitué à partir de 1985 et baptisé Fac-similé, ce réseau est constitué six filiales – à l’origine des distributeurs Canon indépendants – implantées à Lyon, Lille, Strasbourg, Nantes, Montpellier et Paris, et emploie environ 350 personnes. Canon ne divulgue pas son chiffre d’affaires mais indique que sa croissance annuelle est de l’ordre de 5% depuis trois ans. Proseb devient donc la septième filiale de ce réseau de distribution direct.