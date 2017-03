CA Technologies va acquérir, pour environ 614 millions de dollars, le spécialiste des tests de sécurité des applications Veracode. L’opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice fiscal 2018 (1er avril au 30 juin).

Cette acquisition permet à CA d’étendre sa présence au marché des PME et de se renforcer sur le marché du DevOps. « Les fonctionnalités d’automatisation et d’évolutivité des processus AST (application security testing ou test de la sécurité applicative) permettront de développer et déployer des applications plus rapidement et avec moins de défauts », explique l’éditeur new yorkais dans un communiqué. « Le segment du test de la sécurité applicative est celui qui se développe le plus vite sur le marché de la sécurité. Les solutions AST s’adaptent en effet à de nouvelles méthodologies de développement et à la complexité croissante des applications. Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques se doivent donc d’intégrer ce paramètre à leurs projets de sécurité. » Selon CA Technologies, d’ici 2019, plus de 50% des projets DevOps en entreprise devraient intégrer des processus AST pour le « custom code », contre moins de 10 % en 2016.

« Les logiciels sont au coeur de la transformation numérique des entreprises. Pour répondre aux opportunités de marché en toute sérénité, il est donc de plus en plus important pour elles d’intégrer la sécurité dès le début des processus de développement », estime le président et directeur des produits chez l’éditeur, Ayman Sayed.

Veracode a été créée en 2006, avec des bureaux à Burlington (Massachusetts) et à Londres. La société, qui figure parmi les leaders du Magic Quadrant for AST de Gartner, emploie plus de 500 personnes dans le monde et revendique 1.400 clients, parmi lesquels Boeing et Thomson Reuters.