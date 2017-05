CA Technologies a mis en place un nouveau programme partenaires. Le CA Advantage Partner Program est censé « permettre aux partenaires de mieux se différencier face à la concurrence, d’accroître leur profitabilité, et de bénéficier d’un ensemble d’outils marketing et commerciaux communs avec l’éditeur ».

Deux nouvelles catégories « Focus » et « Global » s’ajoutent aux niveaux « Premier », « Advanced » et « Member ». Elles accueilleront les partenaires stratégiques respectant des plans de développement plus ambitieux, et atteignant des seuils de rentabilité plus élevés. De son côté, CA leur promet des avantages compétitifs plus importants. Ils pourront notamment choisir entre des fonds de développement et des remises en guise de récompenses.

Développé avec l’aide des partenaires, le CA Advantage Partner Program simplifié intègrera les partenaires actuels. Ces derniers pourront s’identifier sur la plateforme CA Partner Experience Platform et accéder aux derniers outils, formations et ressources commerciales et marketing.

Le nouveau programme propose des primes et remises harmonisées et définies en fonction des performances (avec tarifs, avantages et récompenses préétablis par l’éditeur). Les partenaires pourront ainsi anticiper plus facilement leur situation financière avant et après la signature d’un contrat, et déterminer plus rapidement l’impact d’une vente de solutions de CA sur leur rentabilité globale.

CA a par ailleurs simplifié le processus de récompenses et introduit de nouvelles initiatives de génération de leads pour stimuler le développement des activités partenaires. La nouvelle plateforme Partner Experience permettra aux partenaires d’accéder plus facilement aux ressources nécessaires pour créer des programmes de marketing intégrés et sur mesure. Ils bénéficieront par ailleurs d’un outil de gestion de campagnes en self-service et « co-brandées ». Les partenaires des niveaux Global et Focus obtiendront les meilleures marges, et tous bénéficieront de récompenses plus importantes au fil de leur progression à des niveaux supérieurs. Les partenaires saisissant des opportunités impliquant des technologies CA verront leurs investissements (temps et ressources) récompensés.

Pour la toute première fois, l’éditeur offrira à certains de ses partenaires une sélection de récompenses en fonction de leurs activités. Ils pourront ainsi choisir de réinvestir à l’aide de fonds de développement d’activités, ou de profiter d’une remise directe. Pour les encourager à développer leurs compétences et leur expertise vis-à-vis de ses technologies, CA offrira un niveau de récompense plus élevé à ceux qui opteront pour des fonds de développement d’activités (cours et formations certifiantes, formations personnalisées, sessions de sensibilisation, concours et ressources pour l’élaboration de bonnes pratiques, démonstrations de faisabilité et activités de stimulation des ventes).

Enfin, les partenaires Global, Focus et Premier bénéficieront en outre d’une assistance dédiée à la vente, de ressources de développement de compétences, d’une gestion des comptes nommés, et de fonds de développement sur leurs segments de marchés.

Les membres actuels peuvent contacter leur responsable de compte ou s’identifier sur la plateforme CA Partner Experience Platform pour plus d’informations sur le nouveau programme.