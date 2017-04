CA Technologies a finalisé l’acquisition, pour environ 614 millions de dollars en numéraire, du spécialiste des tests de sécurité des applications Veracode. Cette opération permet à l’éditeur d’étendre sa présence au marché des PME et de se renforcer sur celui du DevOps.

Le CEO de Veracode, Bob Brennan a rejoint la BU Veracode chez CA Technologies en tant que directeur général. Il est placé sous l’autorité d’Ayan Sayed, président et Chief Product Officer de CA Technologies.

Veracode a été créée en 2006, avec des bureaux à Burlington (Massachusetts) et à Londres. La société, qui figure parmi les leaders du Magic Quadrant for AST de Gartner, employait plus de 500 personnes dans le monde et revendiquait 1.400 clients, parmi lesquels Boeing et Thomson Reuters.