Business France, l’Agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, et Bpifrance, la banque publique d’investissement, poursuivent leur action commune en faveur des startups et des PME innovantes françaises dans le domaine du numérique. Elles lancent ce jour l’appel à candidatures de l’édition 2017 du French Tech Tour China. Douze startups seront sélectionnées par un jury d’experts franco-chinois du marché. Leurs dirigeants participeront, à partir du 4 décembre 2017, à un programme d’immersion intensif de deux semaines dans les quatre principaux centres de la Tech Chinoise (Shenzhen/Canton, Hong-Kong, Shanghai et Pékin). Ce programme, a pour objectif de permettre aux startups « China Ready » de se rapprocher des grands acteurs de la tech chinoise, de valider leur potentiel de développement et de saisir de premières opportunités commerciales sur l’un des marchés de l’innovation les plus dynamiques au monde. Les startups intéressées ont jusqu’au 31 mai 2017 pour déposer leur candidature.

Pour en savoir plus : http://www.i-ftt.com

Un webinar French Tech Tour China se déroulera le 31 mars de 10h00 à 11h00. Pour s’inscrire : http://bit.ly/webinar-FTTChina2017