Alors que les négociations avec Orange en vue du rachat de la société vont bon train, Business & Decision poursuit sa restructuration. Cette dernière permet à l’ESN de renouer au premier semestre avec un résultat opérationnel courant positif. De quoi rendre la fiancée plus avenante avant le mariage. Le chiffre d’affaires est en décroissance de 5% à 108,5 millions d’euros. Celle-ci provient, d’une part, de la cession des activités ERP et Managed Services aux Etats-Unis (8,3 millions de dollars) en 2016 et, d’autre part, du reclassement en activité abandonnée de la filiale au Royaume-Uni spécialisée dans les services financiers (2,2 millions de livres) dans les comptes, la filiale ayant été cédée le 31 juillet dernier. Le chiffre d’affaires est en revanche en croissance de 1,7% à périmètre et taux de change constants, grâce au dynamisme de l’activité constaté en région, ainsi qu’en Belgique et en Suisse.

Avec une marge de 2,5%, le résultat opérationnel courant atteint 2,8 millions d’euros contre une perte de 1,0 million d’euros au premier semestre 2016. Une amélioration due essentiellement à la baisse des charges de personnel et des coûts de structure. Après intégration des impacts des cessions d’activités, de la dépréciation partielle de la survaleur aux Etats-Unis et les coûts de restructuration, le résultat opérationnel s’établit lui aussi à 1,0 million d’euros. Le résultat financier reste au même niveau qu’au premier semestre 2016 (-1,5 million d’euros). Le résultat net part du groupe, se traduit par une perte de 2,6 millions d’euros intégrant une quote-part du résultat de Business & Decision Ltd au Royaume-Uni pour 0,8 millions d’euros.

Pour le semestre en cours, la société estime qu’il s’inscrira dans la tendance du premier semestre.

« Les résultats du premier semestre 2017 témoignent de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle des différentes activités du groupe. Le plan de transition mis en place en Ile-de-France a produit ses premiers effets en S1 2017, notamment pour l’activité Digital. Nous avons poursuivi l’application de notre plan au cours du premier semestre et maintenons le cap de l’amélioration de la rentabilité à travers la maîtrise des charges, le recentrage des métiers et l’adaptation des compétences aux évolutions du marché », indique le PDG de la société, Christophe Dumoulin, dans un communiqué.