Le conseil d’administration de Business & Decision s’est réuni le 12 septembre et a décidé de mettre fin aux fonctions de président directeur général de Christophe Dumoulin, « en raison de ses divergences de vue avec le conseil d’administration sur la stratégie de développement du groupe », annonce un communiqué de l’ESN. Une décision surprenante dans la mesure où Christophe Dumoulin avait commenté la semaine dernière les résultats de la société, l’ESN – en pleine restructuration – ayant par ailleurs renoué avec un résultat opérationnel courant positif.

« Le Conseil d’administration a tenu à remercier Christophe Dumoulin pour le travail accompli au cours des 18 derniers mois, depuis sa nomination en tant que président directeur général, suite au décès de Patrick Bensabat, fondateur du groupe Business & Decision », indique encore le communiqué.

Christophe Dumoulin a été remplacé avec effet immédiat par Jean-Louis Didier (photo). Ce dernier a pour mission de poursuivre la restructuration engagée et d’accompagner activement le rachat par Orange Business Services. Il s’appuiera sur l’expertise dans le domaine des ESN de Serge Dubrana, lequel sera notamment en charge du développement du groupe et des aspects opérationnels. Ce dernier, qui a effectué toute sa carrière dans des SSII, était jusqu’à récemment président pour la zone Europe Centrale et membre du comité exécutif du groupe CGI.

Ingénieur diplômé de l’ESTP et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Jean-Louis Didier a débuté sa carrière dans la finance en 1986 chez Dynabourse (filiale du Crédit Agricole), où il a rapidement gravi les échelons pour rejoindre l’équipe dirigeante et siéger au directoire en 1994. Il a quitté la société en 1999 au moment de sa fusion avec Cheuvreux, et fondé la société Carax. Suite à la cession de cette dernière, Jean-Louis Didier était libre de tout engagement.