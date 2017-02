Le spécialiste des services de proximité Bugbusters vient de signer un partenariat stratégique avec Objenious, filiale dédiée à l’Internet des objets de Bouygues Télécom, qui s’appuiera désormais sur son expertise en conduite de projet et son réseau de 1.200 techniciens pour déployer et supporter les objets connectés de ses clients. Signé courant janvier, cet accord stratégique a déjà débouché sur plusieurs déploiements tests portant sur quelques dizaines à quelques centaines d’bjets pour le comptes de clients tels que Colas (capteurs d’électricité) ou Energisme (contrôle de flux d’énergie). Trois ou quatre déploiements supplémentaires sont sur le point de démarrer (notamment sur l’usine Renault de Douai pour de la géolocalisation de charriots de pièces détachées) et Bugbusters a déjà identifié une dizaine d’autres opportunités venant des fournisseurs de capteurs et des éditeurs gravitant dans l’écosystème des objets connectés.