BT annonce le lancement de Bandwidth on demand, un nouveau service qui offre aux entreprises la possibilité de redimensionner leur réseau en temps réel, pour mieux contrôler leurs coûts. Ce lancement fait suite à des essais menés avec succès auprès « d’un grand groupe pétrochimique ».

Bandwidth on demand est une fonctionnalité de BT IP Connect Global, le service de WAN de l’opérateur disponible dans 198 pays. Elle s’adresse aux clients qui ont temporairement besoin de bande passante supplémentaire. Au lieu de prévoir une capacité réseau trop importante pour anticiper les pics de demande, les clients peuvent désormais utiliser le nouveau service afin de réajuster leurs capacités réseaux en fonction des besoins fluctuants. Bandwidth on demand leur permet d’accroître la bande passante en temps réel et pour la durée voulue. Ils en retirent une plus grande flexibilité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts. L’équipe IT d’un client peut ainsi augmenter temporairement la bande passante pour améliorer la qualité vidéo lors d’un webcast interne. Dans le secteur de la vente de détail, cette flexibilité d’ajustement de la bande passante peut être utile pour les périodes de forte fréquentation, notamment à Noël. La nouvelle fonction est gérée directement par les clients à partir du portail en ligne de BT. Les ajustements se font immédiatement, mais peuvent aussi être programmés jusqu’à un an à l’avance.

« Bandwidth on demand est un excellent exemple d’agilité et de contrôle que nous proposons à nos clients dans le cadre de leur transformation digitale. La nouvelle fonction fait partie de notre programme Dynamic Network Services, qui mobilise les dernières technologies SDN (Software Defined Network) et NFV (Network Functions Virtualisation) pour délivrer des solutions réseau plus flexibles et plus efficaces. Grâce à ce programme, nous mettons une nouvelle capacité globale à disposition de nos clients afin de satisfaire leurs besoins de connectivité », explique dans un communiqué Keith Langridge, vice-président des services réseaux chez BT.

La fonction Bandwidth on demand est réservée aux clients du service IP Connect Global disposant d’équipements réseau gérés par BT. L’infrastructure d’accès en place doit par ailleurs être capable de supporter la bande passante maximale à la demande.