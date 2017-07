Bruno Buffenoir vient de rejoindre ServiceNow en tant que vice-président régional (Area Vice President), comme l’indique sa page LinkedIn. Il était depuis novembre 2016 vice-président EMEA en charge des alliances stratégiques de l’OEM et de l’IoT chez HPE, où il était entré en 2005 suite au rachat de Peregrine Systems dont il fut le directeur marketing, alliances et channel pour l’Europe du Sud, puis le directeur régional des ventes pour cette même région. Précisons que l’ancien directeur de la technologie de cet éditeur spécialisé dans la gestion des actifs informatiques, Fred Ludy, n’est autre que le fondateur de ServiceNow.

Chez HPE (alors HP), Bruno Buffenoir occupa tour à tour les fonctions de directeur régional en charge des ventes de logiciels pour l’Europe du Sud, et ensuite pour la France, de directeur général France de la division Logiciels, de vice-président et directeur général de l’ensemble de l’activité commerciale dans l’Hexagone avant de prendre en charge, comme on l’a vu les alliances, l’OEM et l’IoT à l’échelon EMEA.

Détenteur d’un master en finance, ventes et marketing de la PSB (Paris School of Business),Bruno Buffenoir a démarré sa carrière en 1990 chez Unisys en tant que gestionnaire de compte avant de rejoindre IRI Software France pour y commercialiser des solutions de BI, de Data Warehouse et d’analytique. Il a ensuite rallié Oracle en 1995 pour y occuper des fonctions commerciales et marketing, puis, ainsi qu’on l’a vu, Peregrine Systems en 2001, où il s’est frotté au channel.