C’est le scénario que redoutent les partenaires. A en croire Reuters, qui se base sur les confidences d’une personne « proche du dossier », Arris discuterait avec Broadcom, l’acquisition d’une partie de l’activité réseaux IP de Brocade pour un milliard de dollars. Les commutateurs, les datacenters et les logiciels ne seraient pas compris dans les négociations. « Ce serait une mauvaise chose pour nous. Il est plus dur de vendre des pièces dispersées chez plusieurs fournisseurs », a expliqué un partenaire Brocade à CRN. Il estime par ailleurs qu’il sera plus difficile de trouver des acheteurs pour les autres actifs de Brocade. Broadcom a en effet scindé l’activité réseaux IP en trois parties après avoir échoué récemment à vendre l’ensemble à une firme d’investissement explique Reuters.

Basé à Suwanee dans l’Etat de Géorgie, Arris fabrique des équipements pour les câblô opérateurs et les opérateurs satellites. Sa capitalisation avoisine les 5,5 milliards de dollars. L’an dernier, la société a mis la main sur son concurrent britannique Pace Plc pour 2,1 milliards de dollars, ce qui lui a par ailleurs permis de se domicilier au Royaume-Uni pour des raisons fiscales.

Reuters précise toutefois que l’affaire n’est pas certaine d’aboutir, Brocade ayant été approché par d’autres candidats.

En annonçant à l’automne dernier l’acquisition de Brocade pour 5,9 milliards de dollars, le CEO de Broadcom, Hock Tan, avait précisé que l’activité réseau IP de sa cible ne l’intéressait pas, cette activité étant en concurrence avec celle de certains de ses principaux clients tels que Cisco et HPE.

L’activité réseau IP de Brocade résulte des rachats par le fabricant de Foundry Networks en 2008 et de Ruckus Wireless en avril dernier.