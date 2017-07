L’acquisition de Brocade par Broadcom pour 5,5 milliards de dollars a obtenu le feu vert de la Federal Trade Commission (FTC). Le régulateur américain s’inquiète toutefois que Broadcom utilise sa position de fournisseur de circuits ASIC à Cisco pour exercer un pouvoir sur le marché ou pour s’entendre avec l’équipementier de San Jose afin d’augmenter le prix des commutateurs fibre channel, une niche du marché des réseaux entièrement aux mains des deux entreprises.

Pour empêcher le transfert d’informations en interne, le fabricant de composants a accepté de mettre en place un « pare feux » entre les entités concernées (celles-ci auront notamment des établissements et des services IT séparés accessibles uniquement à des personnes dûment habilitées) et de se soumettre pendant 5 ans renouvelables à un contrôle de la FTC.

Cette acquisition a déjà été validée par la Commission européenne et les autorités japonaises.

Acquis en 2015 pour 37 milliards de dollars par le fabricant de puces singapourien Avago Technologies, Broadcom avait annoncé en novembre dernier son intention d’acquérir Brocade mais de se séparer de certaines activités de ce dernier. Les commutateurs ICX ainsi que Ruckus Wireless sont en cours de cession à Arris pour 800 millions de dollars. L’activité Datacenter devrait quant à elle être revendue à Extreme Networks pour 55 millions de dollars. L’éditeur de solutions de cybersécurité Pulse Secure souhaite de son côté acquérir les contrôleurs intégrés virtuels de mise à disposition d’applications. Enfin, la plateforme logicielle Vyatta est en cours de cession à ATT.

La finalisation de l’acquisition de Brocade devrait intervenir au mois d’août, donnant ainsi le coup d’envoi à l’achèvement de toutes ces opérations.