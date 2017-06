En mars 2016, lors de la présentation de ses résultats annuels, Computacenter faisait savoir qu’il souhaitait installer une filiale aux Etats-Unis. « Nous envisageons pour le futur d’établir des opérations aux USA, plutôt que de passer par des partenaires », expliquait le président du groupe britannique, Geg Lock, faisant ainsi référence à son partenaire local, la SSII CompuCom Systems. Il précisait qu’un centre de support, destiné uniquement aux activités américaines, serait établi au Mexique.

Dans une interview accordée à Channelweb quelques jours plus tard, le CEO du groupe, Mike Norris, confirmait l’information, indiquant que les locaux avaient été trouvés et que 400 personnes seraient recrutées rapidement pour offrir, dans un premier temps, leurs services aux clients internationaux ayant une activité outre-Atlantique. Un chiffre qui devrait rapidement grossir pour atteindre les 1.000 collaborateurs. « C’est un bon programme évolutif et je ne serais pas surpris que d’ici cinq ans nous ayons plusieurs milliers de collaborateurs là-bas », ajoutait-il.

Dans leur édition d’hier, nos confrères publient la photo d’une poignée de mains entre Mike Norris et le président de Computacenter Americas, Mike Keogh, scellant l’ouverture officielle de la filiale le 6 juin 2017. L’article ne précise le nombre de collaborateurs opérationnels dans le bureau du New Jersey, sis à un jet de pierre de l’aéroport international de Newark-Liberty, un des trois aéroports new yorkais.