Le 16 mars 2017, en présence de Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, les branches professionnelles représentant la filière du déploiement du très haut débit – équipementiers, installateurs et opérateurs – ont signé avec l’Etat un accord cadre national d’engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) pour le déploiement de la fibre optique, qui va générer de forts besoins de formation sur l’ensemble du territoire national.

Cet EDEC de filière interprofessionnelle sera piloté par la Direction Générale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) et dont le portage administratif et financier sera assuré par les OPCA des trois branches professionnelles : OPCAIM pour l’UIMM (métallurgie), OPCALIA pour l’UNETEL (opérateurs télécom) et CONSTRUCTYS pour la FNTP et la FFB (installateurs).

Il couvrira 7.500 entreprises employant 656.000 salariés s’inscrivant dans la chaîne d’intervention du déploiement du THD.

Le montant global de l’EDEC s’élève à 2.667.600 euros. L’Etat participe à hauteur de 800.000 euros, les trois OPCA de la filière co-financeront le dispositif.