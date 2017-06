Bouygues Telecom a choisi la plateforme optique de commutation par paquets 6500 de Ciena pour renforcer son infrastructure actuelle de collecte et d’agrégation, et permettre la création de son nouveau réseau « SuperCore ». Ce déploiement accroîtra la capacité réseau de Bouygues Telecom jusqu’à 400 G pour prendre en charge l’augmentation des besoins de capacité et les nouveaux services haut débit. Il permettra en outre à l’opérateur de développer ses offres mobiles et fixes, et de structurer les bases d’un futur déploiement 5G.

« La plateforme 6500 de Ciena est une partie essentielle de notre réseau physique et de notre stratégie de livraison de services. Elle nous aide à fonctionner de manière plus évolutive et efficace en maximisant la capacité de notre fibre et en fournissant un réseau qui correspondra aux exigences actuelles et futures des réseaux fixes et du haut débit mobile », explique dans un communiqué Jean-Paul Arzel, directeur réseau de l’opérateur.