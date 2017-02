L’équipe de direction de la future société qui regroupera CSC et l’entité services d’HPE – baptisée provisoirement NewCo – n’est pas encore connue mais son conseil d’administration est déjà choisi. Un comité de sélection regroupant Meg Whitman (CEO d’HPE), Mike Lawrie (CEO de CSC), Patricia Russo (présidente du conseil d’administration d’HPE et ancienne PDG d’Alcatel-Lucent) et Peter Rutland (membre du conseil d’administration de CSC et co-dirigeant du fonds d’investissement CVC Capital) l’a choisi.

Il est formé de cinq membres du conseil d’administration de CSC et de cinq personnalités choisies par HPE.

CSC est représenté par Mike Lawrie, Peter Rutland, Mukesh Aghi (président de l’US-India Business Council), Robert Woods (ex-CFO de Sungard) et Sachin Lawande (CEO de Visteon).

Côte HPE, on trouve Meg Whitman, Amy Alving (ex-CTO de SAIC) David Herzog (ex-CFO d’AIG), Julo Portalatin (président et CEO de Mercer) et Manoj Singh (ex COO de Deloitte Touche Tohmatsu).

Ces personnes entreront en fonction le 3 avril prochain date de la fusion, précise un communiqué de CSC. Leur nomination doit toutefois être préalablement validée par les actionnaires des deux entreprises.

Selon le document, la future société comptera plus de 5.900 clients dans 70 pays et générera un chiffre d’affaires avoisinant les 26 milliards de dollars