Un groupe d’industriels de l’alimentation (Nestlé, McCormick, Golden State Foods, Walmart, Unilever…) s’est associé à IBM dans le secteur de la blockchain afin de renforcer la confiance du consommateur dans le système alimentaire mondial. Concrètement, il s’agit d’améliorer la sécurité alimentaire grâce à la technologie blockchain. « Chaque année 400.000 personnes meurent dans le monde à cause de la nourriture contaminée », explique Big Blue dans un communiqué, indiquant que la blockchain peut améliorer la traçabilité des aliments. « La blockchain est idéale pour adresser ces besoins car elle établit un environnement de confiance pour toutes les transactions. Dans le cas de la chaîne mondiale d’approvisionnement alimentaire, tous les participants – grossistes, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, détaillants, régulateurs et consommateurs – peuvent obtenir pour leurs transactions un accès autorisé à des informations connues et fiables concernant l’origine et l’état de la nourriture. Cela permet aux fournisseurs de denrées alimentaires et aux autres membres de l’écosystème d’utiliser un réseau blockchain pour tracer les produits contaminés jusqu’à la source dans un temps très court et de s’assurer qu’ils sont bien supprimés des rayons des distributeurs afin d’éviter la propagation des maladies »

Des tests menés en parallèle aux Etats-Unis et en Chine par IBM et Wallmart ont démontré l’efficacité du système précise le communiqué.