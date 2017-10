BlackBerry, qui vient tout juste de renouer avec les bénéfices, va abandonner le Nasdaq et rejoindre le New York Stock Exchange (NYSE), établi depuis plus longtemps, moins volatile et ayant une capitalisation supérieure, de ce fait considéré comme plus prestigieux. Le droit d’entrée est d’ailleurs plus élevé : 500.000 dollars au lieu de 50.000 dollars pour le Nasdaq. « Plusieurs des plus grandes marques mondiales, y compris une grande partie de nos clients et partenaires, sont listés au NYSE et nous envisageons de les rejoindre », explique dans un communiqué le président exécutif et CEO de la firme canadienne, John Chen. « Si nous continuons d’avancer dans notre stratégie de croissance, nous pensons que notre partenariat avec le NYSE relèvera le profil de notre société et renforcera la valeur de notre marque BlackBerry Secure. »

Pour fêter l’événement plusieurs dirigeants de BlackBerry sonneront la cloche d’ouverture de la bourse le 16 octobre prochain à 9h30 (heure de la côte Est des Etats-Unis). Si vous passez par là…