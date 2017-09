BlackBerry indique que Gartner lui a attribué le meilleur score aux six cas d’usages de son rapport « Critical Capabilities for High-Security Mobility Management », et ce pour la seconde année consécutive.

Parmi les 15 entreprises évaluées dans le domaine de la gestion de la mobilité d’entreprise, la firme de Waterloo s’est vue décerner la meilleure note pour les six cas d’usages suivants : High-Security Government Grade; High-Security Commercial; Shared Data; Shared Devices; Nonemployee; et Bring Your Own (BYO).

« Nous sommes convaincus que cette reconnaissance à travers les 6 cas d’usages n’est nullement un hasard », commente dans un communiqué, Billy Ho, Executive Vice President for Enterprise Products de la société. « BlackBerry, a pour ainsi dire, inventé les communications mobiles sécurisées et nous avons assoupli notre architecture historiquement sécurisée, afin de protéger le déploiement en entreprise des points d’accès IoT connectés. Nous avons écouté nos clients puis développé ces solutions avant même qu’elles ne soient baptisées sous l’appellation « UEM » (Unified Endpoint Management). »

.