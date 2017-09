Racheté par Infor au printemps dernier, Birst, à l’origine d’une plateforme cloud de BI et d’approvisionnement des données, souhaite faire son nid sur le marché français. La société californienne annonce l’arrivée d’Eric Delattre au poste de directeur de l’activité Birst en France et en Europe du Sud. Cette nomination stratégique permettra à l’éditeur de développer ses activités dans l’Hexagone et de mettre en place une équipe capable d’adresser les besoins des entreprises en analytics dans le cloud, qu’il s’agisse d’entreprises déjà clientes d’Infor ou non.

Titulaire d’un Master en Business et Management obtenu en 1995 auprès d’Euromed (alors École Supérieure de Commerce de Marseille / Toulon), Eric Delattre cumule plus de 20 ans d’expérience dans le monde des applicatifs d’entreprise, notamment en matière de décisionnel auprès de grands comptes. Avant de rejoindre Birst, il occupait le poste de Sales Director Analytics and Insights chez SAP, où il était en charge des activités liées aux domaines prédictifs et de la BI. Auparavant, après avoir entamé sa carrière chez BusinessObjects, il a longtemps oeuvré chez Cognos, puis chez IBM.

Pour rappel, la plateforme de Birst relie l’ensemble de l’entreprise via un réseau d’instances virtualisées et cela, à partir d’un socle analytique commun et partagé. Elle prend en charge les opérations ETL (extraction, transformation et téléchargement), les rapports d’activités, les tableaux de bord, la compréhension sémantique, la visualisation, la recherche intelligente, ainsi que le machine learning, offrant ainsi une suite analytique étoffée, en mode SaaS.

Birst, dont le siège se trouve à San Francisco, compte parmi ses clients des entreprises comme American Express Global Business Travel, Kellogg’s, Reckitt Benckiser, Schneider Electric, Véolia, Citrix ou encore Zodiac Aerospace.